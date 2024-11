Os lisboetas estiveram por duas vezes em vantagem, com golos de Nuno Moreira (três minutos) e Cassiano (28), mas os vila-condenses foram sempre repondo a igualdade, primeiro por Clayton (16), precisamente um ex-jogador dos 'gansos', e depois através de Martim Neto (39).

A formação de Vila do Conde, que leva seis partidas consecutivas sem triunfar na I Liga, mantém-se na 13.ª posição, com nove pontos, enquanto o Casa Pia, que apenas averbou uma derrota nos derradeiros sete encontros, perante o Sporting, segue no nono lugar, com 12.

