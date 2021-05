O Arouca, terceiro colocado da II Liga, adiantou-se na luta pela última vaga na I Liga, ao bater os vila-condenses por 3-0, com golos de Pité, Sema Velázquez e André Silva, no jogo da primeira mão, somando o 11.º jogo seguido sem perder e a 10.ª vitória consecutiva no final da temporada.

Depois desta derrota, o treinador Miguel Cardoso foi afastado do comando técnico da equipa do Rio Ave, que ainda não oficializou a saída do técnico, mas que hoje vai ser orientada pelo adjunto Augusto Gama.

Em Vila do Conde, o Rio Ave, que acabou a I Liga no 16.º lugar, vai procurar dar a volta à eliminatória e escapar à despromoção à II Liga, após 13 temporadas seguidas no principal escalão, desde 2008/09, num total de 27 presenças.

Já a formação comandada por Armando Evangelista terminou o campeonato com nove vitórias seguidas, falhando o segundo lugar e a subida direta por um ponto, e assegurou a vaga no 'play-off' com o Rio Ave, cujo segundo embate está marcado para hoje, às 19:00.

AJO // RPC

Lusa/Fim