A equipa de Barcelos vem de um empate caseiro com o Santa Clara (2-2), mas, nas últimas seis jornadas, soma quatro vitórias e dois empates, registando apenas uma derrota (3-0 com o Sporting, em casa) nas últimas 12 rondas.

"Queremos voltar às vitórias. Vai ser um jogo equilibrado e a nossa ambição é muito grande, vamos certamente fazer um excelente jogo", afirmou, na antevisão da partida, o técnico, que não se vai sentar no banco de suplentes, devido a castigo.

Ricardo Soares disse esperar "um jogo altamente competitivo, entre duas equipas que privilegiam um futebol de ataque e positivo, que lutam sempre por vencer os seus jogos", e um duelo "com incerteza no resultado até ao último segundo".

"O Vizela é uma equipa com qualidade, muito bem orientada, com alma. Esperamos dificuldades, mas o Gil Vicente está com uma vontade muito grande de ir a jogo. Respeitamos muito o nosso adversário, mas queremos lutar pelos pontos", disse.

Com o Santa Clara, o Gil Vicente fez uma exibição menos conseguida e o treinador admitiu querer ver a equipa "fazer um jogo diferente" diante do Vizela.

"Queremos dar sequência ao que temos vindo a fazer, com um futebol de ataque e ambição de conquistar pontos. A semana de trabalho serviu para corrigir alguns aspetos, tendo em vista o nosso crescimento", disse.

Quinto classificado, a apenas quatro pontos do quarto, o Sporting de Braga, Ricardo Soares revelou que o lado mental dos jogadores também é trabalhado, de forma a equilibrar o grupo e evitar uma eventual ansiedade.

"O futebol não é só tática, técnica e físico, tem muito de mental e temos a preocupação de trabalhar com os jogadores as várias dimensões do jogo. Hoje, o Gil Vicente é uma equipa equilibrada, que sabe tirar ilações nas derrotas e ter o equilíbrio suficiente nas vitórias, essa forma de estar reflete também os valores do clube", disse.

Segundo Ricardo Soares, o Gil Vicente "não olha para a classificação".

"Mas, não escondemos que os pontos que temos são muito importantes para o nosso principal objetivo, que é a manutenção. Depois, temos outros, como valorizar o clube e os jogadores. Obviamente, que 34 pontos são bons, mas queremos mais, tendo a consciência que ainda falam 13 jogos", disse.

O guardião esloveno Frelih, com uma lesão muscular na coxa esquerda, continua de fora.

"Para este jogo ainda não vai estar apto, mas vemos as coisas como uma grande oportunidade para o Andrew, um jovem de 20 anos que fez a sua estreia no Estádio da Luz. É um jovem com muito potencial, tem uma ou outra coisa que precisa de ser trabalhada, mas é um jogador com muito talento e capacidade de trabalho", avaliou.

Talocha, castigado, também fica de fora, devendo avançar Henrique Gomes para a equipa.

Gil Vicente, quinto classificado, com 34 pontos, e Vizela, 11.º, com 23, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio do FC Vizela, num jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

GYS // PFO

Lusa/Fim