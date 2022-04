A equipa de Barcelos perdeu em Arouca na última ronda (2-1), o que já não acontecia há 12 jornadas e o técnico dos gilistas, antevendo um "jogo difícil" diante do Moreirense, frisou que os gilistas querem "muito voltar às vitórias".

"Espero um jogo difícil contra um adversário que está a necessitar de pontos, que tem qualidade. Vimos de uma derrota e queremos muito voltar às vitórias. Já refletimos e sabemos o que correu menos bem e sinto os jogadores com uma enorme vontade de voltar ao nosso registo", disse.

O Gil Vicente ficou a seis pontos do quarto classificado, o Sporting de Braga, e com sete de vantagem sobre o sexto, o Vitória de Guimarães e, questionado sobre o que é mais realista, almejar o quarto lugar ou segurar o quinto, Ricardo Soares frisou que isso não lhe "tira o sono".

"Realismo é olhar para a jornada e para o jogo, sabemos que se vencermos continuamos no quinto lugar, mas isso não nos tira o sono e não nos desvia um milímetro do nosso objetivo, que é praticar bom futebol, sermos competentes e conquistar pontos", disse.

O Moreirense, que não vence há sete rondas seguidas, caiu para a última posição após perder em casa com o Vitória de Guimarães (1-0) na última jornada e Ricardo Soares disse esperar um adversário a encarar os últimos seis jogos da I Liga como se de finais se tratassem.

"Acredito que vai ser assim mesmo, que o Moreirense vai agarrar-se aos pontos que necessita para alcançar o seu objetivo, mas esse é um problema do Moreirense, não do Gil Vicente. Nós queremos continuar na senda das vitórias e a fazer as coisas bem, a fazer um bom futebol e queremos muito ganhar amanhã [sexta-feira]", disse.

Ricardo Soares disse esperar um Moreirense "forte fisicamente no duelo e nas bolas paradas" e com "capacidade na transição ofensiva. Defende com coesão e procura, com poucos toques, ferir o adversário", analisou, garantindo um Gil Vicente "determinado e preparado para todos os cenários e momentos do jogo".

O técnico revelou que, "a partir de um determinado momento", sentiu que "esta época podia ser especial para o Gil Vicente".

"Pela grande capacidade de trabalho dos jogadores e pelo seu enorme compromisso e caráter, por serem um grupo ambicioso e atento, levou-me a pensar que podíamos fazer uma época dourada no clube. Mas, ainda faltam seis jogos e ainda é prematuro fazer um balanço do que quer que seja", alertou.

O médio brasileiro Jean Irmer, que chegou esta temporada a Barcelos, foi muito pouco utilizado por Ricardo Soares e saiu nos últimos dias para o Juventude, do seu país.

"É um profissional exemplar, não teve tantos minutos, porque também teve algumas lesões, mas todos gostam do Jean no clube", disse, desejando sucesso ao jogador.

Ricardo Soares disse ainda não fazer sentido perder mais alguém até ao fim do campeonato e apelou mais uma vez ao apoio do público para a reta final da temporada.

"A equipa tem feito um trabalho extraordinário e isso deve-se muito à nossa massa adepta, sempre muito presente e apoiante", disse.

Gil Vicente, quinto classificado, com 46 pontos, e Moreirense, 18.º e último, com 20, defrontam-se a partir das 20:15 de sexta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

GYS // VR

Lusa/Fim