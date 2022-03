Ricardo Santos deu um grande salto na classificação geral, graças a sete 'birdies' (uma pancada abaixo do Par do buraco) e ao único 'eagle' (duas abaixo) obtido nos quatro dias de competição, apesar de também ter registado dois 'bogeys' (uma acima).

O golfista português, de 39 anos, efetuou, de longe, a sua melhor volta ao campo queniano, depois de nos três dias anteriores ter registado 72, 70 e 72 pancadas, terminando com um total de 278, seis abaixo do Par, enquanto Ashun Wu concluiu a prova com 268 golpes.

Pedro Figueiredo, o outro português que competiu no Open do Quénia, falhou o 'cut' e a qualificação para as duas voltas finais, ao totalizar 146 pancadas (73+73), quatro acima do Par, terminando no grupo dos praticantes classificados em 103.º lugar.

