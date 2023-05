Não foi fácil o apuramento de Ricardo Santos, apenas concretizado após um decisivo 'birdie' (uma pancada abaixo do par) no último buraco, o 18.º, o que lhe permitiu fechar o agregado dos dois primeiros dias de competição com 144 pancadas, o par para os percursos.

Tudo parecia perdido, quando fez 'bogey' (uma acima do par) nos buracos 13 e 15, que o 'atiravam' para fora dos apurados. Com o 'birdie' final, acabou por ser 51.º, o suficiente para continuar em prova para sábado e domingo.

Pedro Figueiredo iniciou o dia como 145.º posicionado e hoje conseguiu melhorar um pouco - com duas pancadas acima, termina em 139.º com um agregado de 152 pancadas (oito acima).

Ricardo Melo Gouveia, que era 120.º na quinta-feira, fez hoje pior, com sete pancadas acima do par, e termina o torneio em 146.º, com um total de 154 pancadas (10 acima).

A prova de Cromvoirt, que decorre até domingo e pontua para o DP Worl Tour da modalidade, continua a ser dominada pelo espanhol Jorge Campillo, com 134 pancadas, 10 abaixo do par e duas a menos que o italiano Renato Paratore.

FB // NFO

Lusa/fim