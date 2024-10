Melo Gouveia entregou um cartão com 72 pancadas, igualando o par do campo do Real Clube de Golfe de Sotogrande, na cidade espanhola de San Roque, após ter efetuado quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco), um 'bogey' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas, ou mais, acima).

Apesar de ter efetuado hoje a sua pior volta, o golfista português, de 33 anos, alcançou o quarto melhor resultado em 2024 no mais importante circuito europeu de golfe, concluindo a participação em San Roque com um agregado de 280 golpes, oito abaixo do par do campo.

Guerrier e o espanhol Jorge Campillo tinham partido para a derradeira volta em igualdade no comando do torneio e foi dessa forma que terminaram, com um total de 267 'shots', 21 abaixo do par do campo, tendo que disputar uma maratona de nove buracos de desempate, o último dos quais foi favorável ao francês.

RPC // VR

Lusa/fim