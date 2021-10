Depois de passar o 'cut' à tangente, com três abaixo do Par, Melo Gouveia entregou um terceiro cartão com 67 pancadas, quatro abaixo, após assinar seis 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 4, 5, 7, 11, 13 e 17 e um 'duplo bogey' (duas abaixo) no 'green' do 8.

Com um agregado de 206 pancadas (71+68+67), sete abaixo do Par, o número dois da 'Corrida para Maiorca', o 'ranking' do Challenge Tour, deixou o 44.º posto para figurar entre os jogadores que partilham a 26.ª posição do 'leaderboard', a três 'shots' do 'top-10'.

O inglês Andrew Wilson e o francês Julien Brun conseguiram, por sua vez, manter-se na liderança do torneio espanhol, dotado de 200 mil euros em prémios monetários, ao contabilizarem ao final da penúltima volta 197 pancadas, 16 abaixo do Par do campo.

SRYS // AJO

Lusa/Fim