Com 67 pancadas, três abaixo do Par, Melo Gouveia posicionou-se entre os melhores na Áustria ao registar quatro 'birdies' (uma acima do Par) e apenas um 'bogey' (uma abaixo).

Já Pedro Figueiredo não foi além do 99.º lugar, entregando um cartão com 71 pancadas, uma acima do Par, num dia com três 'bogeys' e dois 'birdies'.

O torneio, que é liderado pelo checo Stanislav Matus e pelo australiano Deyen Lawson, com sete pancadas abaixo, prossegue na sexta-feira e até domingo, fazendo parte do European Tour.

SIF // AMG

Lusa/fim