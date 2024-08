"Naturalmente vai ser um desafio mais competitivo do que tivemos anteriormente [Maccabi Petah Tikva]. Já analisámos o Servette, vem com um ritmo competitivo mais alto, já tem quatro jogos no campeonato, tem uma vitória expressiva com o Young Boys, que jogou na Liga dos Campeões na época passada", disse o internacional português, aludindo à eliminatória anterior, em que os minhotos ultrapassaram a equipa israelita com um resultado agregado de 7-0 (2-0 em casa e 5-0 fora).

Ricardo Horta notou que o Sporting de Braga conhece as dinâmicas da equipa suíça, destacando "principalmente o meio-campo" e "os jogadores rápidos na frente".

"O nosso objetivo principal é chegar à fase regular da Liga Europa e, para isso, temos que ganhar os nossos jogos. Queremos ganhar os dois jogos. Vamos jogar em casa, diante dos nossos adeptos, que nos vão ajudar de certeza a ganhar. Queremos entrar fortes para conseguir um bom resultado para a segunda mão", disse.

O internacional português de 29 anos está a iniciar a nona época consecutiva nos bracarenses, tendo-se tornado no seu melhor marcador de sempre. Na época passada, marcou menos golos (13) que nas anteriores, mas bateu o recorde pessoal de assistências (13).

Questionado sobre se essa poderá ser a tendência com o evoluir da carreira, o avançado notou que "todas as épocas têm altos e baixos" e que o próprio teve um momento menos conseguido no início da época anterior.

"O futebol é um desporto coletivo, tento ajudar a equipa, ganhamos todos e perdemos todos, e o meu foco é ajudar a equipa a ganhar jogos", vincou.

Confrontado com os muitos golos sofridos na época passada, o experiente jogador admitiu o problema e considera que era algo que a equipa queria corrigir.

"Estes dois jogos correram muito bem [zero golos sofridos], estamos com novas dinâmicas e espero que assim continue", referiu.

Sobre o futuro do irmão, André Horta, que não treinou hoje, o capitão dos 'arsenalistas' admitiu a sua saída: "Pelo que sei, não está nada finalizado ainda, falei com ele há bocado. Mas, seja para onde for [que ele vai], desejo-lhe a maior sorte do mundo e que seja feliz, é o que eu quero".

Ricardo Horta ficou de fora das opções do selecionador Roberto Martínez para o Euro2024, na Alemanha, o que disse ter aceitado bem.

"O selecionador já respondeu a isso, fiz tudo para estar lá, mas a decisão foi não convocar-me e aceito isso muito bem. Foi um verão tranquilo a assistir aos jogos. Estou completamente focado no Braga e no jogo de amanhã [quinta-feira] e em ajudar a equipa a ganhar", disse.

O jogo tem início marcado para as 20:30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado pelo georgiano Giorgi Kruashvili.

GYS // MO

Lusa/fim.