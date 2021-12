Fonte do clube disse que o avançado brasileiro, de 20 anos, testou positivo ao SARS-CoV2, sendo o sétimo caso no plantel, depois de Edgar Costa, Diogo Mendes, Fábio China, Beltrame, Rúben Macedo e Pelágio.

O jogador foi retirado da lista de convocados horas antes do triunfo sobre o Vizela (2-0), para a 16.ª jornada da I Liga, na terça-feira, por ter apresentado um teste inconclusivo.

O conjunto orientado por Vasco Seabra venceu a partida disputada esta manhã, no Campo da Direção Regional de Desporto, na Camacha, com um golo em cada metade do encontro, numa grande penalidade convertida pelo ponta de lança iraniano Alipour e outro golo de Vidigal.

Neste treino, Vasco Seabra utilizou de início Miguel Silva, Clésio Baúque, Jorge Sáenz, Leo Andrade, Aloísio Soares, Filipe Cardoso, André Teles, Miguel Sousa [últimos quatro da equipa B], Henrique, André Vidigal e Alipour.

Na segunda metade foram ainda a jogo Paulo Victor, Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, Victor Costa, Iván Rossi, Rafik Guitane e Joel Tagueu.

O Marítimo regressa ao trabalho na segunda-feira, 03 de janeiro, para iniciar a preparação da visita a Portimão, da 17.ª ronda da I Liga, marcada para 09 de janeiro.

SFYR // NFO

Lusa/Fim