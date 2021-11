"O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais a equipa principal", escreveu o 'Fla' na rede social Twitter, adiantando que "o técnico Maurício Souza irá orientar a equipa até à conclusão do campeonato brasileiro".

Renato Gaúcho, de 59 anos, chegou na presente temporada ao 'mengão', mas o desaire, após prolongamento, na final, disputada no Estádio Centenário, em Montevideu, no último sábado, acabou por ditar a saída.

Ao leme do Flamengo, Gaúcho alcançou 24 vitórias em 37 encontros para todas as competições, deixando a equipa no segundo posto do Brasileirão, com 67 pontos, a 11 do líder Atlético Mineiro.

AJC // AMG

Lusa/Fim