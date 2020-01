Renan e Coates de regresso no Sporting, Vietto ainda de fora Renan Ribeiro e Sebastián Coates regressaram hoje ao lote de convocados do Sporting para o jogo das meias-finais da Taça da Liga de futebol com o Sporting de Braga, enquanto Luciano Vietto continua de fora por lesão. desporto Lusa desporto/renan-e-coates-de-regresso-no-sporting-vietto_5e25e4442713b21bf068a44b





O guarda-redes brasileiro dos 'leões' esteve ausente cerca de dois meses devido a lesão, enquanto o central uruguaio não pôde defrontar o Benfica na sexta-feira por acumulação de cartões amarelos.

Principal 'baixa' para o jogo com os 'encarnados', por se ter lesionado frente ao Vitória de Setúbal, o argentino Luciano Vietto continua entregue aos serviços do departamento médico, razão pela qual se mantém fora da lista de convocados.

Quem voltou a não fazer parte das escolhas de Silas foi o espanhol Jesé Rodriguez, que já tinha sido preterido nos convocados para a partida com o Benfica, a contar para o campeonato.

O Sporting, detentor do troféu, defronta na quarta-feira o Sporting de Braga, no estádio Municipal de Braga, a partir das 19:45, em jogo da 'Final Four' da Taça da Liga.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Luís Maximiano, Renan Ribeiro e Diogo Sousa.

- Defesas: Ristovski, Sebastián Coates, Tiago lori, Luís Neto, Jérémy Mathieu e Christian Borja.

- Médios: Bruno Fernandes, Idrissa Doumbia, Marcos Acuña, Marcus Wendel, Eduardo Henrique e Rodrigo Battaglia.

- Avançados: Raphael Camacho, Luís Phelyppe, Pedro Mendes, Gonzalo Plata e Bolasie.

