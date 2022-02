Nos festejos, o avançado Roman Yaremchuk despiu a camisola do Benfica e exibiu o tridente ucraniano [tryzub], símbolo nacional do país, que, na madrugada de hoje, foi alvo de uma ofensiva militar por parte da Rússia, após marcar o segundo golo dos 'encarnados' na partida da primeira mão dos 'oitavos', que terminou 2-2.

"Em relação à sua pergunta sobre Roman Yaremchuk, nada foi mencionado no relatório oficial sobre este assunto", detalhou fonte oficial da UEFA, questionada pela Lusa se a ação do avançado ucraniano teria desencadeado algum procedimento disciplinar.

Depois do encontro, na 'flash interview', o internacional ucraniano explicou o gesto, que foi punido com o cartão amarelo [por ter despido a camisola do clube]: "Penso muito sobre esta situação. Tenho medo e quero apoiar o meu país."

Mais tarde, recorreu às imagens dos seus festejos no encontro da 'Champions' para, numa partilha no Instagram, voltar a apoiar os seus compatriotas.

"Sou ucraniano e orgulho-me disso. Estando a milhares de quilómetros do meu país natal, quero apoiar todos os que estão sob tensão na sua terra. Agora, é tempo de nos unirmos. Este é o nosso país, a nossa história, a nossa cultura, o nosso povo e as nossas fronteiras. Gostaria de agradecer aos nossos defensores pela sua coragem. Glória à Ucrânia", escreveu o avançado do Benfica.

A Rússia lançou uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um "pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk", no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a "desmilitarização e desnazificação" do país vizinho.

Na quarta-feira, Benfica e Ajax empataram 2-2 no jogo da primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, em Lisboa. As duas equipas voltam a defrontar-se em Amesterdão, em 15 de março.

JP (DMC/AJO) // VR

Lusa/Fim