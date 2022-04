Os 'verde rubros' anunciaram três alterações em relação ao desaire caseiro da última jornada diante do Tondela (1-3), com o regresso do defesa Matheus Costa e do médio Pedro Pelágio, que cumpriram um jogo de suspensão frente aos beirões.

No sentido inverso, Vasco Seabra não conta para o embate 'fora de portas' com o lesionado Diogo Mendes e com o guardião Miguel Silva, que testou positivo ao coronavírus no início da semana, tendo Vítor Eudes, guarda-redes que atua na equipa sub-23 madeirense, ocupando a vaga.

Em detrimento do regresso do defesa central brasileiro, o jovem Moisés Mosquera saiu da lista de opções do técnico de 38 anos, para a visita à Capital do Móvel.

O Marítimo, oitavo classificado, com 33 pontos, visita o Paços de Ferreira, que ocupa a sétima posição, com o mesmo número de pontos, no sábado, às 15.30, em partida da 29.ª jornada da I Liga de futebol.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Paulo Victor e Vítor Eudes.

- Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, China, Leo Andrade e Vítor Costa.

- Médios: Guitane, Edgar Costa, Iván Rossi, Bruno Xadas, Miguel Sousa, André Teles e Pelágio.

- Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Henrique e Joel.

SFYR // AJO

Lusa//Fim