Receitas do Comité Olímpico Internacional crescem para 7,2 mil milhões de euros

As receitas do Comité Olímpico Internacional (COI) cresceram para cerca de 7,2 mil milhões de euros no ciclo 2017-2020, que durou mais um ano com a realização de Tóquio2020 em 2021, segundo o último relatório anual hoje publicado.