Um golo de grande penalidade de Oyarzabal, aos 63 minutos, decidiu uma partida com poucas oportunidades de golo, muitas faltas e ritmo baixo, dando aos 'txuri urdin' o terceiro cetro da prova, depois de 1909 e 1987.

Na verdade, o primeiro troféu foi conquistado como Club Ciclista San Sebastián, cujos jogadores vieram depois a formar a Sociedad, que detém o troféu no seu museu.

É, de resto, o primeiro troféu principal da história do clube deste essa última conquista em 1987, num palmarés que conta ainda com uma Supertaça, em 1982, e duas Ligas espanholas, em 1981 e 1982.

A final estava originalmente planeada para decorrer no final da temporada a que se reporta, a de 2019/20, mas a pandemia de covid-19 adiou o jogo para hoje, coroando a equipa de Illarramendi (que está lesionado), David Silva, Januzaj ou Alexander Isak.

Quanto ao Ahtletic, esta foi a quinta final da Taça do Rei perdida desde a última conquista, em 1984, tendo falhado a possibilidade de somar novo troféu esta época, depois da conquista de uma Supertaça de Espanha disputada a quatro clubes.

De qualquer das maneiras, o emblema de Bilbau terá ainda este mês nova final, de novo da Taça do Rei: frente ao FC Barcelona, em 17 de abril, e no mesmo palco, La Cartuja, em Sevilha, tentando erguer a 24.ª 'Copa' do palmarés, agora da temporada 2020/21.

