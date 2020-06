O avançado brasileiro, assistido por Luka Modric, aos 19 minutos, colocou os 'merengues' em vantagem no Estádio Alfredo Di Stefano, e, já no segundo tempo, o capitão Sérgio Ramos (56) fechou a contagem, ao bater de forma irrepreensível um livre direto, somando o seu oitavo golo na prova.

A formação orientada por Zinedine Zidade iguala os 68 pontos do 'Barça' no topo da classificação, enquanto o Maiorca é 18.º e antepenúltimo classificado, com 26, a três da primeira equipa acima da 'linha de água', o Eibar.

Apesar do desaire, o conjunto maiorquino fez entrar em campo, aos 83 minutos, o argentino Luka Romero, que passou a ser o jogador mais jovem de sempre a estrear-se na prova, com 15 anos e 219 dias.

Antes, a Real Sociedad deu sequência ao momento menos bom que atravessa e somou o terceiro desaire consecutivo na 'La Liga', ao perder por 1-0 na receção ao Celta de Vigo, graças à grande penalidade convertida por Iago Aspas, aos 45 minutos.

Ainda assim, a formação basca mantém-se em zona europeia, na sétima posição, com 47 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Valência na quinta-feira. O Celta deu um passo importante rumo à permanência e é agora 16.º, com 33.

Pelo mesmo resultado, o Osasuna regressou aos triunfos no campo do Alavés, fruto do tento anotado por Antonio Latorre Gruesco (64), que separou a duas equipas na classificação, agora com 38 e 35 pontos, na 11.ª e 13.ª posição, respetivamente.

