O antigo campeão do mundo (2019) fechou a primeira secção desta sexta-feira com o tempo de 38.45,1 minutos, mas apenas com 0,2 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20), com o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), recordista de vitórias na prova lusa (seis), em terceiro, a 7,4.

"Estou a ter um bom sentimento com o carro. Ataquei bastante neste troço e estou satisfeito com a escolha dos pneus. Mas ainda falta muito", frisou Fourmaux.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que tinha vencido a superespecial de quinta-feira na Figueira da Foz, perdeu a liderança logo no primeiro troço, em Mortágua, depois de uma entrada ao ataque de Tänak.

Evans tem sido prejudicado pelo facto de ser o primeiro piloto em pista e a ter de limpar para os pilotos que o seguem.

Do mesmo problema sofre o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), que ainda aguentou o segundo lugar conquistado logo de manhã em Mortágua e Lousã. No entanto, o antigo bicampeão mundial (2022 e 2023) não resistiu à investida de Fourmaux no terceiro troço, em Góis, caindo para quinto em Arganil, atrás do japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris).

Pior sorte teve o campeão mundial, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que fez um pião logo a abrir, em Mortágua, e terminou a manhã no sétimo lugar, já a 25,8 segundos do comandante.

Já o letão Martins Sesks (Ford Puma) furou em Mortágua e afundou-se na classificação, ao ceder já 4.14,8 minutos.

Entre os pilotos que disputam o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), o mais rápido tem sido o norte-irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris). "Foi uma manhã decente. Não foi perfeita, mas decente", disse o campeão nacional.

O espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) segue na segunda posição, apesar de ter sentido uma fuga de combustível na segunda especial da manhã, na Lousã.

"Há muito cheiro a combustível dentro do carro. Até estou um pouco mal disposto", confessou o espanhol.

A prova segue esta tarde, com nova passagem pelos troços de Mortágua, Lousã, Góis e Arganil, antes da estreia dos troços Águeda/Sever e Sever/Albergaria, ao final da tarde.

