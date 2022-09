"Sabemos do potencial de Portugal, uma equipa dura, muito técnica, com muita qualidade individual. Espero um jogo muito disputado, como os anteriores contra Portugal, que foram muito difíceis. Será um jogo muito bonito para os espetadores", afirmou Sarabia, jogador do Paris Saint-Germain.

O objetivo da Espanha passa por ganhar em Braga, o único resultado que serve à 'roja' para ultrapassar a equipa das 'quinas' no topo do Grupo A2 da Liga das Nações e marcar presença, pela segunda vez consecutiva, na 'final four'.

"É uma final para nós e vamos fazer tudo para ganhar. Antes do Mundial, queremos garantir um lugar na fase final da Liga das Nações", frisou Sarabia, que deverá alinhar no trio da frente da seleção espanhola, como no desaire com a Suíça (1-2).

Face aos helvéticos, o selecionador Luis Enrique optou por um '9' móvel, o madrileno Marco Asensio, algo que pode mudar em Braga, com a entrada, por exemplo, de Álvaro Morata.

"Temos a ideia principal do mister, que é a mesma, independentemente de quem jogue. Tenho as minhas funções e as minhas diretrizes e, como coletivo, jogamos sempre com o objetivo de fazer o maior dano possível ao rival", explicou.

Apesar das atenções estarem, de momento, viradas para a Liga das Nações, no horizonte já está o Mundial do Qatar, que se realiza, de forma inédita, no inverno, de 20 de novembro a 18 de dezembro, nada que faça os jogadores não 'meter o pé'.

"Entrar nas jogadas com precaução ainda é pior, pois há mais possibilidades de lesão. A melhor forma é competir com a máxima intensidade, essa é a melhor forma de preparar o Mundial", explicou o melhor marcador do Sporting em 2021/22, época em que esteve cedido pelo PSG aos 'leões'.

Sarabia espera que a Espanha esteja entre as seleções que possam lutar pela vitória no Mundial, mas garantiu que os jogadores não pensam assim, mas apenas no "jogo seguinte".

Em termos pessoais, o jogador diz-se preparado, negando que o possa afetar ter menos minutos em Paris do que teve na passagem por Lisboa.

"Penso que não me afetará, porque me estou a preparar da melhor forma possível. Qualquer equipa ganhadora precisa de rotações, de ter muitos jogadores, pelo que vou jogar neste mês, vou ter minutos. Vamos participar todos", garantiu.

No seio do Paris Saint-Germain, Sarabia falou com os jogadores lusos, brincaram com isso e, na terça-feira, vai revê-los, como outros jogadores que atuaram ao seu lado no Sporting, casos de João Palhinha ou Matheus Nunes.

"Tento sempre acompanhar, quando posso. O Sporting está a fazer uma grande Champions e não começou bem a I Liga, mas a ideia do treinador é clara e acho que vão melhorar e dar a volta a esta situação", prognosticou o avançado espanhol.

O encontro entre Portugal e Espanha, da sexta e última jornada do Grupo A2 da Liga das Nações 2022/23, realiza-se na terça-feira, pelas 19:45, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem do italiano Daniele Orsato.

Após cinco rondas, a formação das 'quinas' lidera o agrupamento, com 10 pontos, contra oito da Espanha, seis da Suíça e quatro da República Checa, sendo que o primeiro segue para a 'final four' e o último é despromovido à Liga B.

