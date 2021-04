O gaulês, que recentemente bateu o português Pedro Sousa -- um dos jogadores na lista de reserva para o 'qualifying' -, na ronda inaugural do Masters 1.000 de Miami, figura no 73.º lugar do 'ranking' ATP e lidera a lista de inscritos para a fase de qualificação do evento português.

O 'qualifying' do Estoril Open contará ainda com a presença do seu compatriota Corentin Moutet (77.º ATP), do argentino Federico Delbonis (85.º ATP) e, entre outros, do italiano e antigo semifinalista de Roland Garros, em 2018, Marco Cecchinato (93.º ATP).

Atendendo à forte lista de 11 inscritos, que fechou com o 104.º colocado na hierarquia mundial, o argentino Facundo Bagnis, o 'qualifying' do Estoril Open não conta, para já, com a participação de nenhum português, estando apenas João Sousa convidado para o quadro principal.

SRYS // RPC

Lusa/Fim