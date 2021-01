Confrontado com declarações de Sérgio Conceição, que afirmou momentos antes que não era difícil adivinhar o 'onze' do Benfica, Jorge Jesus concordou com o técnico adversário e frisou que o conhecimento de ambas as equipas é recíproco, pelo que a partida deverá ser decidia pela "qualidade da equipa que joga melhor quando tem a bola".

"Aquilo que pode fazer a diferença são algumas jogadas individuais de ambas as equipas, porque têm jogadores que podem criar espaço, que, coletivamente, as equipas não conseguem. E, desse ponto de vista, espero que os jogadores do Benfica, individualmente, possam ser criativos para fazer essa diferença, que eu acredito que eles têm capacidade para fazer", analisou o técnico, no Seixal.

Jesus, de resto, colocou os rivais no mesmo plano de igualdade para o jogo da 14.ª jornada, também no que diz respeito ao tempo de preparação para o encontro de sexta-feira, apesar de os 'dragões' terem jogado para a Taça de Portugal na ilha da Madeira e os 'encarnados' o terem feito na Amadora.

"Estão em pé de igualdade. A importância que demos após este jogo da Taça foi tentar recuperar a equipa com trabalho ativo, algum técnico-tático, mas sem uma intensidade que eu gostava e, se calhar, o Sérgio Conceição também gostava", começou por frisar Jesus.

Depois, lembrou ainda que "um clássico é um clássico" e, por isso, "não tem muito a ver com os momentos das equipas que se vão defrontar".

"O importante, para mim, é que o Benfica faça um bom jogo e possa sair do [Estádio do] Dragão com uma vitória, porque é esse o nosso pensamento e a consciência que temos do que podermos fazer", assumiu.

A derrota na Supertaça, frente ao mesmo adversário, há menos de um mês, também esteve bastante em foco, com o treinador do Benfica a assegurar que "esse jogo não tem nada a ver com o de amanhã [sexta-feira]" e a lembrar, por outro lado, que "há mais tempo de treino e identificação" com as ideias do técnico.

Por esse prisma, a equipa "está muito melhor" do que nessa altura, também porque Jorge Jesus conta com cada vez mais opções.

"O único jogador que temos lesionado é o André [Almeida]. Todos os que vieram do processo de covid-19 já passaram os 10 dias e por isso tenho muito mais opções para o jogo de amanhã [sexta-feira] e, nesse sentido, acho que a equipa está muito melhor do que há umas semanas atrás", lembrou.

O Benfica visita o FC Porto na sexta-feira, às 21:00, no Estádio do Dragão, numa partida que, em caso de vitória do Sporting frente ao Rio Ave (18:30), ambas as equipas terão de recuperar de um atraso de sete pontos para o líder do campeonato.

Jesus admitiu que "é preferível estar a dois ou três pontos do que a cinco ou seis" da liderança, mas lembrou que a questão "pode ser colocada ao contrário", ou seja, "o Sporting perder", e que mesmo uma distância mais alargada do que a atual (quatro pontos) é recuperável, até porque os rivais de Lisboa ainda não se defrontaram nesta época.

