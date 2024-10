Um golo do português Nuno Mendes, aos 52 minutos, não chegou para assegurar a vitória dos parisienses, que dominaram intensamente mas sem acerto na concretização.

João Neves também foi titular na equipa da capital, enquanto Vitinha entrou aos 71, para reforçar a pressão ofensiva da formação de Luis Enrique.

O tunisino Abdi tinha adiantado o Nice, aos 39 minutos, com a equipa da Riviera a chegar ao nono lugar, com nove pontos.

Na frente da tabela, o Mónaco tem 19 pontos, contra 17 do PSG e 14 do Marselha e do Reims, que hoje bateu o Toulouse, por 4-2.

No estádio Stade Auguste-Delaune, marcaram para o Reims Munetsi (06), Nakamura (25), Diakité (57), Teuma (90+3 de grande penalidade) e para o Toulouse Nordin 'bisou' (37 e 90+1).

O Brest, com Mathias Lage a titular, venceu o Brest por 2-0, o mesmo resultado com que terminou a receção do Lyon ao Nantes.

Em Estrasburgo, a equipa da casa empatou 2-2 com o Lens.

Diego Moreira foi titular no Estrasburgo e David da Costa suplente utilizado no Lens, tendo entrado aos 85 minutos.

: Liga francesa, 7.ª jornada (horas de Lisboa):

Lyon - Nantes, 14:00 (SportTV4)

Reims - Montpellier, 16:00

Estrasburgo - Lens, 16:00

Brest - Le Havre, 16:00

Nice - Paris Saint-Germain, 19:45 (SportTV3