O Leipzig, do português André Silva, deu conta da chegada do defesa de 26 anos, que na Alemanha já tinha jogado no Mainz e no Borussia Dortmund, num empréstimo de um ano.

Em 2021/22, o defesa alinhou em 16 partidas pelos parisienses, aos quais chegou em 2019, por 32 milhões de euros.

Gueye chegou ao PSG no mesmo defeso, e por uma verba similar, e agora regressa ao clube que tinha representado antes, o Everton, no qual cumpriu 108 partidas entre 2016 e 2019, assinando um contrato válido por duas temporadas.

Na época transata, o médio defensivo alinhou em 33 partidas e marcou quatro golos, tendo cumprido um total de 111 pelos campeões de França, que agora o transferiram por uma verba não divulgada para os 'toffees'.

São já três as saídas confirmadas pelos campeões franceses no último dia da janela de transferências, depois da saída de Kurzawa para o Fulham, treinado pelo português Marco Silva.

SIF // MO

Lusa/fim