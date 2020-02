PS pede condenação "sem ambiguidades" do parlamento no caso Marega

A líder parlamentar do PS pediu hoje, durante o debate quinzenal, uma condenação unânime do parlamento, "sem ambiguidades", em relação aos insultos racistas de que foi vítima o avançado do FC Porto Marega, no domingo, em Guimarães.

desporto

Lusa

desporto/ps-pede-condenacao-sem-ambiguidades-do_5e4c13c6f000f412c3b3969b