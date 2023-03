Com o português Miguel Oliveira, este ano na Aprilia da RNF, entre os pilotos do MotoGP, as motos da principal categoria do Mundial vão para a pista de manhã, às 10:45, durante 45 minutos.

Já à tarde, os pilotos de MotoGP têm mais uma hora para preparar a qualificação de sábado, entre as 15:00 e as 16:00.

Além de Miguel Oliveira, há mais quatro pilotos de MotoGP que já venceram em Portimão, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que triunfou em 2022, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), atual campeão do mundo.

A Moto2 tem os seus treinos livres marcados para as 9:50 e para as 14:05, enquanto os pilotos de Moto3 vão testar as suas motos às 9:00 e às 13:15.

O GP de Portugal inaugura também as corridas sprint no MotoGP, novidade para esta temporada, estando marcada para sábado, às 15:00, com 12 voltas, com as 25 da corrida principal a terem início às 14:00.

