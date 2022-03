Entre as 24 equipas estão 14 conjuntos do pelotão WorldTour, mais as três melhores equipas da categoria continental e ainda sete formações convidadas, entre elas a britânica Le Col-Wahoo, que conta nas suas fileiras com a campeã nacional portuguesa Maria Martins.

A competição de oito etapas, que se junta à Volta a Itália como grande momento do calendário mundial, substitui o La Course, corrida de um dia normalmente associada ao Tour masculino.

