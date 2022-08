Vice-campeão do Mundo em 2020, Vasco Vilaça é, com somente 22 anos, uma das certezas do triatlo internacional e já assumiu o objetivo de pódio na Alemanha, do qual estiveram afastadas Maria Tomé (11.ª), Melanie Santos (24.ª) e Helena Carvalho (41.ª) na prova feminina.

Vilaça é o mais forte candidato do quinteto de triatlo luso, que conta ainda com os experientes olímpicos João Silva e João Pereira, bem como dos jovens Ricardo Batista e Miguel Tiago Silva.

Iuri Leitão tem um currículo igualmente valioso, mas no ciclismo de pista, no qual já foi medalha de prata mundial, contudo na vertente de eliminação, quando vai competir em scratch.

Depois da olímpica Maria Martins ter sido quarta em scratch e Diogo Narciso surpreender com o sexto lugar na prova de pontos, também Daniel Dias procura um top-10, em perseguição individual.

O ténis de mesa estreia-se com as jovens Inês Matos e Matilde Pinto, que em pares femininos defrontam Marija Gnjatic e Dzana Biogradlic, na ronda de 32 dos Europeus, neste caso para ganhar experiência e sem aspirações a um resultado de destaque.

Programa dos portugueses para hoje (horas de Lisboa):

11:50 -- Ciclismo/perseguição individual: Daniel Dias.

15:00 - Triatlo: Vasco Vilaça, João Silva, João Pereira, Miguel Tiago Silva e Ricardo Batista.

15:30 -- Ténis de mesa/pares femininos (ronda de 32): Inês Matos/Matilde Pinto.

19:14 -- Ciclismo/Scratch: Iuri Leitão.

