"Se pudermos renovar por mais tempo com todos os jogadores que nos interessam para estarmos mais seguros e termos uma equipa que não obrigue o nosso treinador [Sérgio Conceição] a estar a inventar todos os anos, faremos tudo para que assim seja", frisou o dirigente, em declarações reproduzidas no sítio oficial dos 'azuis e brancos' na Internet.

O FC Porto anunciou hoje a extensão dos vínculos contratuais dos defesas João Mário e Zaidu e dos dianteiros Pepê e Evanilson até 2027, levando Jorge Nuno Pinto da Costa a falar numa "prova de confiança" para "quatro bons jogadores e excelentes profissionais".

"Como é natural, queremos renovar com todos os jogadores que o treinador acha serem importantes. Não são só estes quatro, são mais. Vamos prosseguir as conversas que já iniciámos com outros jogadores, mas dentro das possibilidades do FC Porto, pois temos algumas limitações até por regras da própria UEFA", finalizou o presidente dos 'azuis e brancos', vincando a vontade da estrutura em "manter este grupo durante muitos anos".

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, com 19 pontos, a três do líder invicto Benfica, vai medir forças com o Portimonense, sexto, com 15, no sábado, às 18:00, em partida da nona jornada do campeonato, com arbitragem de Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.

RYTF // MO

Lusa/Fim