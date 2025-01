"Hoje e amanhã [quarta-feira], o foco é essencialmente e unicamente o jogo. Amanhã, a seguir ao encontro, irei responder a todas as questões e esclarecer os adeptos. É um jogo de grande responsabilidade", declarou o dirigente 'encarnado', antes da partida para Turim da comitiva dos lisboetas, que defronta a Juventus na quarta-feira.

Segundo Rui Costa, esta partida, da oitava e última jornada da fase de liga, terá uma formação das 'águias' que irá "fazer tudo para continuar na prova".

Rui Costa foi questionado sobre as declarações do treinador, Bruno Lage, que na segunda-feira deu uma conferência de imprensa sobre um áudio divulgado após a derrota, sábado, por 3-1 em casa do Casa Pia, na 19.ª jornada da I Liga.

Após a derrota do Benfica no campeoanto, o Sporting venceu o Nacional por 2-0, no mesmo dia, e aumentou para seis pontos a vantagem sobre os 'encarnados', que chegaram a liderar a I Liga de futebol, à 15.ª jornada, depois de recuperarem de uma desvantagem que chegou a ser de cinco pontos nos primeiros 11 jogos.

Quanto à Liga dos Campeões, o Benfica soma 10 pontos, dois a menos da Juventus que visita pelas 20:00 de Lisboa, na quarta-feira, para já em posição de play-off de acesso aos oitavos de final.

SIF (SYL) // AJO

Lusa/fim