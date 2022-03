"Tinha dito [ao grupo] que íamos ao Qatar. Não da última vez [na vitória sobre a Turquia], mas da penúltima [após a derrota com a Sérvia], em que o ambiente não era muito bom. Os portugueses são assim: nos momentos decisivos, estão à altura das circunstâncias. Foi o que aconteceu esta noite. Excecional. Tínhamos de vencer, mas vencemos muito bem", expressou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à RTP3, no final do jogo.

Cinco dias após ter eliminado a Turquia (3-1), nas meias-finais do caminho C dos 'play-offs' europeus, Portugal voltou a triunfar no Estádio do Dragão, no Porto, com dois golos de Bruno Fernandes, aos 32 e 65 minutos, garantindo a oitava presença num Mundial.

"É [um exemplo para o país]. Muitas vezes, deixamos para a última hora, mas hoje nem assim foi. Não apanhámos sustos, não tivemos de sofrer nem de esperar. Arrancámos bem, metemos o primeiro golo, depois o segundo e dominámos sempre. Jogámos muito bem. Foi um grande jogo e noite. Podíamos ganhar assim-assim, mas ganhámos bem", acrescentou o Presidente da República, que assistiu ao duelo no recinto do FC Porto.

Depois de ter competido em 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, a equipa das 'quinas' vai participar pela sexta edição consecutiva na fase final do principal torneio mundial de seleções, que decorrerá no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

