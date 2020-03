Prefeitura de Napóles adia jogo das meias-finais da Taça de Itália O jogo entre Nápoles e Inter Milão, da segunda mão da Taça de Itália de futebol, previsto para quinta-feira, foi adiado para data a determinar, informou hoje o clube napolitano. desporto Lusa desporto/prefeitura-de-napoles-adia-jogo-das-meias_5e5faad499a1bc1980fec364





"[Decisão tomada] Em cumprimento da ordem da prefeitura de Nápoles, para o adiamento do jogo da segunda mão da Taça de Itália entre Nápoles e Inter, previsto para 05 de março e adiado para data a indicar", refere a nota do Nápoles.

A outra meia-final, entre Juventus, de Cristiano Ronaldo, e AC Milan, de Rafael Leão, cuja segunda mão se disputa hoje, será vedada a adeptos da Lombardia, Emília-Romagna e Veneto, as regiões mais afetadas pela epidemia do coronavírus.

O clube de Turim emitiu na segunda-feira um comunicado no qual justifica a decisão com um decreto aprovado no domingo pelo governo italiano sobre as medidas de combate ao coronavírus, com base no qual se proíbe, até 08 de março, movimentos organizados de adeptos das regiões da Lombardia, Veneto e Emília-Romagna, e também das províncias de Savona (Ligúria), Pesaro e Urbino (Marche).

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas, em cerca de 70 países e territórios, incluindo cinco em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo autoridades de saúde de vários países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional de risco "muito elevado".

