O português mais bem classificado nesta prova do DP World Tour, que se disputa até domingo em Farso, é Ricardo Melo Gouveia, em 41.º, enquanto Ricardo Santos se posiciona um pouco mais atrás, em 61º, entre 147 inscritos.

Com 68 pancadas no percurso, tal como fizera na véspera, no primeiro dia do torneio, Melo Gouveia fechou com três abaixo do par do campo. Totalizou quatro 'birdies' (uma pancada abaixo do par), e apenas um 'bogey' (uma acima).

Ricardo Santos concluiu o percurso de hoje também em 68 pancadas, entregando um cartão com cinco 'birdies' e dois 'bogeys'.

O torneio continua a ser liderado pelo inglês Ross McGowan, com 127 pancadas, ou seja 15 abaixo do par em dois dias.

