Português Paulo Fiúza acompanha Stéphane Peterhansel no Rali Dakar 2020

O navegador português Paulo Fiúza vai estar à partida do próximo Rali Dakar de todo-o-terreno, substituindo a alemã Andrea Mayer ao lado do piloto francês Stéphane Peterhansel, com o objetivo de "lutar pela vitória".

