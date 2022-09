Diogo Dalot, aos 33 minutos, após assistência de Rafael Leão, e Bruno Fernandes, aos 45+2, servido por Mário Rui, apontaram os tentos da formação das 'quinas', enquanto Patrick Schick falhou um penálti, aos 45+6, após mão na bola de Cristiano Ronaldo.

Com este resultado, e a liderança (1-0) helvética em Saragoça, Portugal segue, provisoriamente, na liderança do Grupo A2, com 10 pontos, contra oito da Espanha, seis da Suíça e quatro da República Checa.

PFO // PFO

Lusa/Fim