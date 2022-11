A base Maria João Correia teve um papel importante no êxito português, cotando-se como a melhor marcadora da partida, com 15 pontos, tendo ainda capturado cinco ressaltos, bem secundada pela extremo Josephine Filipe, autora de 14 pontos, enquanto a poste Maria Kostourkova dominou na luta das tabelas, com nove ressaltos.

Portugal, que ao intervalo vencia por 48-28, consolidou o segundo lugar do agrupamento, a dois pontos de distância da líder Grécia, que hoje bateu por 72-65 a Grã-Bretanha, terceira classificada, em igualdade com a Estónia, quarta e última, ambas a um ponto da seleção lusa.

A equipa das 'quinas' reeditou o triunfo do jogo inaugural do agrupamento, no qual se impôs por 62-43 na receção à Estónia, antes de perder com a Grécia, por 57-64, e com a Grã-Bretanha, por 69-76, após prolongamento.

As jogadoras portuguesas entraram a todo o gás e a vantagem de 15 pontos no fim do primeiro período (27-12) não deixava quaisquer dúvidas sobre o vencedor do encontro e muito poucas acerca do desnível elevado do resultado.

Apesar de ter voltado a superiorizar-se no segundo parcial (21-16), a Estónia conseguiu atenuar o desequilíbrio, que se acentuou ligeiramente no terceiro período, com um desfecho invulgarmente baixo (8-6), e no quarto, bastante mais produtivo (20-18).

Apesar do triunfo robusto, Portugal não está em posição muito favorável para conquistar o apuramento para a fase final, reservado apenas aos vencedores dos 10 grupos de qualificação e aos quatro melhores segundos posicionados.

