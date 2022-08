Num jogo em que foi sempre superior ao adversário, a seleção lusa bateu o Luxemburgo por 25-19, 25-16 e 25-16, e está no segundo lugar no grupo, com sete pontos, a um do líder Montenegro, enquanto o Luxemburgo soma três pontos e a Islândia zero.

No sábado, Portugal visita ao Luxemburgo e vai procurar novo triunfo para não deixar fugir Montenegro, sabendo que o apuramento para o Europeu de 2023 está reservado para os vencedores dos sete grupos e os cinco melhores segundos classificados.

