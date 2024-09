Portugal vence Croácia no arranque da edição 2024/25 da Liga Nações

A seleção portuguesa de futebol arrancou a edição de 2024/25 da Liga das Nações de futebol com uma vitória 2-1 sobre a Croácia, em jogo da primeira jornada do Grupo A1, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.