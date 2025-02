Carole Costa assinou o único golo do encontro, aos 51 minutos, de grande penalidade, consumando a primeira vitória da equipa comandada por Francisco Neto, que na sexta-feira se tinha estreado na competição com um empate 1-1 frente à campeã europeia, Inglaterra.

Portugal lidera o grupo, com quatro pontos, mais um do que a Espanha, segunda classificada, e mais três face às inglesas, terceiras, sendo que estas duas seleções jogam hoje. A Bélgica é última colocada, sem qualquer ponto.

A seleção nacional volta a jogar para a Liga das Nações em abril, com duas partidas diante da Espanha, detentora do troféu e campeã mundial, recebendo as espanholas no dia 04, em Paços de Ferreira, e deslocando-se a Vigo, quatro dias depois.

A Liga A é composta por quatro grupos de quatro equipas cada, que se defrontam a duas voltas, com os vencedores de cada 'poule' a avançarem para a fase final. O segundo classificado garante a permanência na liga principal, o terceiro vai disputar o play-off de manutenção com um segundo colocado da Liga B, enquanto o último classificado é despromovido.

