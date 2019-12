Portugal termina 2019 no sétimo lugar do 'ranking' da FIFA A seleção portuguesa vai terminar o ano no sétimo lugar do ranking da FIFA, hoje divulgado, apesar de ter vencido a Liga das Nações, numa classificação que continua a ser liderada pela Bélgica. desporto Lusa desporto/portugal-termina-2019-no-setimo-lugar-do_5dfb7247ef78a37989152f3f





Depois de ter terminado 2018 no sexto posto, Portugal subiu ao quinto lugar em setembro deste ano, mas, em outubro, desceu para sexto e, em novembro, caiu para sétimo, posição que vai manter até final de 2019.

Neste ano, a formação liderada por Fernando Santos venceu a primeira edição da Liga das Nações, cuja final se disputou no Porto, e garantiu um lugar na fase final do Euro2020, com o segundo lugar do Grupo B de apuramento.