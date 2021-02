Depois do empate em casa com a Polónia (2-2), no arranque da qualificação, a 'equipa das quinas' venceu com golos de Cardinal (15 e 38 minutos) e André Coelho (20).

Com duas jornadas disputadas, a República Checa lidera com seis pontos, depois de vencer os dois encontros com a Noruega por 5-0, que não conseguiu jogar devido às restrições de viagens no país nórdico, motivadas pela pandemia de covid-19, enquanto Portugal tem quatro e a Polónia um.

