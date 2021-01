Depois de ter vencido os três encontros na primeira fase no torneio que se disputa no Egito, Portugal perdeu com a Noruega, num encontro em que chegou ao intervalo a perder por 16-14 e viu um remate, que lhe daria o empate no último segundo, bater no poste.

Após a primeira jornada, a França lidera com seis pontos, mais dois do que Noruega e Portugal e mais quatro do que Islândia e Suíça, com a Argélia ainda a zero.

