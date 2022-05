Portugal recebe Grécia em Barcelos no fecho do apuramento para o Euro de sub-21

Portugal vai receber a Grécia no Estádio Cidade de Barcelos, em 11 junho, no último jogo do Grupo 4 de qualificação para o Europeu de sub-21 de 2023, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).