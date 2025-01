A seleção portuguesa terminou invicta o Grupo E da fase preliminar e isolada a Ronda Principal, com cinco vitórias e um empate, e cometeu a proeza de mandar mais cedo para casa as crónicas candidatas Suécia, Espanha e Noruega.

O cruzamento dos 'quartos' do Mundial ditou o encontro com a Alemanha, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Paris2024 e quarta classificada no Euro2024, que procura regressar ao lugar mais alto do pódio, que ocupou, pela última vez, em 2007.

A Alemanha foi segunda classificada no Grupo I da 'main round', em Herning, perdendo apenas um dos seis jogos realizados para a tricampeã mundial Dinamarca (40-30), cada vez mais favorita a voltar a erguer o troféu.

A primeira meia-final do Mundial tem já protagonistas e será disputada entre a 'vice' campeã mundial e detentora do título europeu França e a anfitriã Croácia, que, na terça-feira, em Zagreb, afastaram, respetivamente, o Egito (34-33) e a Hungria (31-30).

