O guarda-redes dos italianos da Roma, o defesa central do FC Porto e o avançado dos ingleses do Liverpool, que no sábado disputa a final da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid, estão autorizados a juntarem-se ao grupo apenas na segunda-feira.

Além dos três atletas, o médio Danilo, do Paris Saint-Germain, é dúvida para a sessão de hoje, agendada para as 11:00, uma vez que na quinta-feira deixou o treino ainda durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, face a um desconforto no pé esquerdo.

Antes de ter início o segundo treino, que será novamente aberto aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos, está prevista uma conferência de imprensa com a presença de um jogador a designar, pelas 10:30.

No Grupo 2 da Liga A, Portugal começa por defrontar a Espanha, em 02 de junho, em Sevilha, depois joga duas vezes em Alvalade, em 05, com a Suíça, e em 09, com a República Checa, para, no dia 12, atuar em Genebra, no segundo embate com os helvéticos.

Depois destes quatro jogos, a formação das 'quinas' cumpre os últimos dois encontros em 24 e 27 de setembro, o primeiro na República Checa e o segundo em Braga, face aos espanhóis.

A formação das 'quinas', vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à 'final four' da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2022, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.

