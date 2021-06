Os 'diabos vermelhos', primeiros do 'ranking' da FIFA, adiantaram-se no marcador aos 42 minutos, com um golo de Thorgan Hazard.

O vencedor do encontro vai defrontar nos quartos de final a Itália - que no sábado bateu a Áustria por 2-1, após prolongamento -, num embate marcado para sexta-feira, no Allianz Arena, em Munique, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa).

