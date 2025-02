Portugal no Europeu de basquetebol de 2025 face ao desaire da Ucrânia

A seleção portuguesa de basquetebol qualificou-se hoje para a fase final do Campeonato da Europa de 2025, repetindo as presenças de 1951, 2007 e 2011, ao beneficiar do desaire da Ucrânia com a Eslovénia, em Riga.