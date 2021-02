No primeiro 'ranking' da FIFA de 2021, foram considerados um total de 43 jogos internacionais, numa lista em que se registaram poucas alterações, com as 32 primeiras seleções a serem as mesmas da anterior atualização.

Portugal continua em quinto na lista, apenas atrás da líder Bélgica, França, Brasil e Inglaterra. Fecham o 'top-10' as seleções da Espanha, Argentina, Uruguai, México e Itália.

Em outras seleções lideradas por técnicos portugueses, a Coreia do Sul, de Paulo Bento, está no 38.º, enquanto os Camarões, de António Conceição, e o Bahrain, de Hélio Sousa, mantiveram os 50.º e 97.º postos, respetivamente.

No 'ranking', Marrocos (33.º, subida de dois lugares) e Mali (54.º, subida de três) foram as seleções que mais progrediram.

- Ranking da FIFA:

1. (1) Bélgica, 1.780.

2. (2) França, 1.755.

3. (3) Brasil, 1.743.

4. (4) Inglaterra, 1.670.

5. (5) Portugal, 1.662.

6. (6) Espanha, 1.645.

7. (7) Argentina, 1642.

8. (8) Uruguai, 1639.

9. (9) México, 1632.

10. (10) Itália, 1625.

(...)

38. (38) Coreia do Sul, 1.465.

50. (50) Camarões, 1.427.

80. (81) Cabo Verde, 1.306.

97. (97) Bahrain, 1.238.

106. (106) Moçambique, 1.185.

119. (120) Guiné-Bissau, 1.146.

125. (125) Angola, 1.134.

182. (182) Macau, 922.

187. (187) São Tomé e Príncipe, 914.

197. (197) Timor-Leste, 879.

AJO // VR

Lusa/Fim