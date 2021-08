Em relação ao 'ranking' de junho, após os particulares em Houston com as campeãs mundiais Estados Unidos (derrota por 1-0) e com a Nigéria (3-3), Portugal não voltou a jogar, mantendo a mesma posição, um lugar abaixo da sua melhor classificação (29.º).

No 'ranking' de hoje o grande destaque é a subida da Suécia ao segundo lugar, numa tabela que continua a ser liderada pelos Estados Unidos, apesar da desilusão norte-americana nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

A equipa dos Estados Unidos, bicampeã mundial, teve de se 'consolar' com a medalha de bronze (terceiro lugar), depois de perder nas meias-finais com o Canadá, por 1-0.

As canadianas viriam a sagrar-se campeãs olímpicas, o que as fez subir do oitavo para o sexto lugar no 'ranking' da FIFA, enquanto a Suécia, finalista vencida e medalha de prata (1-1, 3-2 nas grandes penalidades), subiu até ao segundo lugar.

Com a progressão da Suécia, a Alemanha, que falhou a qualificação para os Jogos, caiu para o terceiro lugar.

Na quarta posição mantêm-se os Países Baixos, campeãs europeias em título e em Tóquio eliminadas pelas norte-americanas nos quartos de final (2-2, 4-2 nos penáltis), a França desceu de terceira para quinta, e o Brasil manteve a sétima posição.

Ainda no top-10, Inglaterra caiu duas posições e passou a oitava, a Coreia do Sul subiu a nona e a Espanha a 10.ª.

O próximo 'ranking' do futebol feminino da FIFA será divulgado em 10 de dezembro.

RPM // NFO

Lusa/Fim