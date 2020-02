Portugal joga em Paços de Ferreira e Barcelos na qualificação para Europeu de sub-21 A seleção de sub-21 vai disputar os próximos dois jogos de qualificação para o Europeu de 2021 em Paços de Ferreira, com o Chipre, e em Barcelos, com a Holanda, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). desporto Lusa desporto/portugal-joga-em-pacos-de-ferreira-e-barcelos_5e5910835bbcb812c4294ee0





O primeiro confronto da dupla jornada caseira será diante do Chipre, atual quinto classificado do grupo 7 de apuramento, com quatro pontos, e está marcado para 26 de março, pelas 20:45, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Portugal, segundo classificado, com quatro triunfos e uma derrota (nove pontos), recebe cinco dias depois, em 31 de março, pelas 19:30, no Estádio Cidade de Barcelos, a líder e invicta Holanda, com a qual perdeu por 4-2 em Doetinchem.

A Holanda lidera o grupo 7, com 12 pontos, seguida de Portugal (nove), Bielorrússia (oito), Noruega (sete), Chipre (quatro) e Gibraltar (ainda sem qualquer ponto, nem golo marcado).

Os nove vencedores dos grupos e o melhor segundo apuram-se automaticamente para a fase final do Europeu de 2021, que vai decorrer na Hungria e Eslovénia, e os restantes oito segundos colocados disputam um 'play-off', que irá decidir as últimas quatro vagas.

